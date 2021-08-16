Подключение многоквартирных домов к электросетям станет дешевле

Уточнение требований к электросетевым компаниям при подключении к электричеству жилых домов позволит снизить стоимость строительства жилья в регионах России, в частности в Приморье. Соответствующее постановление утвердил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, электросетевые организации должны протягивать кабель непосредственно к вводно-распределительному устройству (распределительному щиту), - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«До этого мероприятия по технологическому присоединению разрешалось проводить до границы земельного участка, на котором располагается дом. Это было чревато дополнительными расходами для застройщиков, приводило к удорожанию жилья для граждан», – пояснили в министерстве энергетики и газоснабжения Приморского края.

По словам специалистов, действие постановления распространяется на земельные участки, предоставленные по договору о комплексном освоении территории. Он заключается между и компанией, планирующей строить жилье, и местными властями по итогам аукциона на право аренды.

«Такое решение сделает процедуру технологического подключения менее затратной, позволит снизить стоимость строительства многоквартирных домов, а значит, позитивно повлияет на стоимость жилья на первичном рынке», – пояснили в минэнерго Приморья.

Напомним, эффективность процедур по подключению к электроэнергии – один из показателей Национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах РФ. По итогам 2020 года Приморский край занял 14 место в данном рейтинге.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]