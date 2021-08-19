Приморские студенты примут участие в реконструкции БАМа

Студенты из Приморья станут участниками крупного строительного проекта федерального масштаба. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкойо на пресс-службу правительства региона, они помогут реконструировать восточную ветку Байкало-Амурской магистрали. Об этом сообщила директор краевого департамента по делам молодежи Елена Томчук.

По словам директора, переоценить значимость предстоящей работы действительно сложно, ведь речь идет об истории отечественных студотрядов.

«БАМ – это гораздо больше, чем одна из крупнейших железнодорожных артерий в мире. Ее строительство стало серьезным вызовом для нашей страны и, в первую очередь, для людей, которые участвовали в этой грандиозной стройке. Они работали день за днем, в сложных условиях, не щадя себя. Это настоящий трудовой подвиг. К строительству в советское время привлекли десятки тысяч студентов, в частности приезжали ребята и из Приморья. Многие из тех, кто участвовал в возведении магистрали, стали известными политиками, руководителями крупных структур и компаний, достойными хозяйственниками. Поэтому мы можем только приветствовать желание учащихся вновь включиться в реализацию столь масштабного проекта», – подчеркнула Елена Томчук.

Активисты готовы выдвинуться на стройку уже в летнем трудовом семестре 2022 года.

«Мы заинтересованы в данном проекте. Это замечательная возможность, чтобы активизировать молодежь Дальнего Востока. Это крупный проект, проектов схожего масштаба давно не было. БАМ – это история студенческих отрядов. Участвовать в проекте мы планируем в летнем трудовом семестре 2022 года», – подчеркнул командир регионального отделения Российских студенческих отрядов Денис Григорьев.

Напомним, в России началась реконструкция восточной ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Ожидается, что ее введут в эксплуатацию в 2024 году, что позволит увеличить транспортные возможности Восточной Сибири и нарастить объемы транзитных перевозок через территорию региона.

На данный момент функционирует одна ветка БАМ, которая наряду с Транссибирской магистралью обеспечивает железнодорожный выход к Тихому океану. Она соединяет населенные пункты Тайшет и Советская гавань. Общая протяженность составляет 4,3 тысячи километров.

«Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали. Это участок протяженностью 340 километров от Улака до Февральска. Значение данного отрезка БАМ для экономики страны огромно», – заявлял ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу во время торжественной церемонии закладки первого камня трассы.

Стоит отметить, что в 2024 году исполняется 50 лет началу строительства БАМа. По этому поводу, по словам министра, в России планируется организовать и провести комплекс праздничных мероприятий, вручить памятные медали.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]