Эксперт рассказал россиянам, почему нужно брать ипотеку сегодня

Если цель - улучшить жилищные условия, то оформление ипотеки не нужно откладывать, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Российскую газету". При смягчении денежно-кредитной политики ставки могут снизиться. В этом случае клиенту всегда можно рефинансировать кредит на более выгодных условиях. Об этом рассказал директор департамента розничных рисков банка "Зенит" Александр Шорников.



"Ставки будут меняться вслед за динамикой стоимости фондирования, процесс цикличный с макроэкономикой, - уточнил Шорников. - Розничные ставки кредитования отстают от динамики изменения ключевой ставки на 1-3 месяца. Сейчас ключевая ставка составляет 6,50% годовых, но с учетом сохранения повышенного уровня инфляции в непродовольственном сегменте она может вырасти до 6,75-7,00% до конца года, что отразится на стоимости кредита. Ипотечные ставки этом случае к концу года будут варьироваться от 9 до 9,5% годовых".

По словам Шорникова, при оформлении ипотеки необходимо рассчитать средства из соотношения "платеж и доход" на уровне не выше 50%, а также сохранить деньги на оплату двух взносов.

"Кроме того, не рекомендуется закладывать в оценку дохода для обслуживания ипотеки ожидаемые поступления нерегулярного характера, - уточнил эксперт. - К ним относятся разовые премии и доход от продажи других активов. Это может привести к просрочке по платежу и ухудшению кредитной истории. В бюджет необходимо заложить затраты на ремонт, так как получить новый потребительский кредит будет сложнее. При наличии значительного первоначального взноса часть средств лучше сразу отложить на ремонт. Заемщику будет выгоднее оформить ипотеку с меньшим взносом, чем дополнительно получать потребительскую ссуду по более высокой ставке".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]