45 пунктов сбора заявок на подключение к газу открыты в Приморье

В муниципальных образованиях Приморского края, вошедших в первую очередь догазификации, работают 45 пунктов приема заявок от населения. Уже обратились за подключением почти 8 тысяч человек, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По информации министерства энергетики и газоснабжения Приморского края, по состоянию на 25 августа поступило 7 786 заявок на подключение к газу от жителей Приморья.

«Все обращения рассматриваются специалистами индивидуально», – подчеркнули в министерстве.

Так, подать заявку во Владивостоке на электронный адрес: zayavkanagaz@vlc.ru, или по адресам:

– улица Ильичева, 15, 3 этаж, кабинет 33

– улица Махалина, 9, кабинет 32

– улица Калинина, 116, кабинет 12

– поселок Трудовое, улица Лермонтова, 36, кабинет 7

– проспект 100-летия Владивостока, 94

– Краснознаменный переулок, 3

– остров Русский, улица Экипажная, 10

в Артемовском городском округе:

– площадь Ленина, 15, дворец культуры угольщиков

– улица Донбасская, 22, ТО Шахта «Амурская»

– улица Днепростроевская, 11

– улица Ворошилова, 4, дом культуры «Диана»

– улица Сахалинская, 1

– село Кневичи, переулок Чуркина, 12

– поселок Заводской, улица Ленина, 15/1

– село Ясное, дом культуры

– село Кролевцы, улица Крупская, 31, магазин

– село Кролевцы, улица Тверская, 4, магазин

– село Олений, улица Силина, 21, дом культуры

– село Суражевка, улица Ярославская, 52, дом культуры «Любава»

в Уссурийском городском округе:

– улица Русская,10, дом культуры «Дружба», 8 (4234) 26-07-78

– село Дубовый ключ, улица Садовая, 18

– село Воздвиженка, улица Молодежная, 2

– село Новоникольск, улица Советская, 70

в Спасске-Дальнем (adm@spasskd.ru):

– улица Борисова, 17, администрация городского округа Спасск-Дальний

– улица Красногвардейская, 75/1, городской центр народной культуры «Приморье»

– улица Колхозная, 34, магазин «Смак5»

в Спасском районе:

– улица Ленинская, 27, администрация Спасского района, 3 этаж, кабинет 41, 8 (42352) 2-11-89

– село Летно-Хвалынское, улица Первомайская, 17а, 8 (42352) 7-27-76

– село Славинка, улица Центральная, 33, клуб, 8 (42352) 7-47-17

– село Красный Кут, улица Октябрьская, 8а, 8 (42352) 9-32-00

– село Дубовское, улица Советская, 49, 8 (42352) 5-81-00

– село Спасское, улица Спасская, 116, 8 (42352) 3-91-43

в Большом Камне:

– улица Долгова, 4, кабинет 9

– село Петровка, улица Школьная, 1

– поселок Новый Мир, улица Ганслеп, 10

в Надеждинском районе:

– село Вольно-Надеждинское, улица Пушкина, 59а

– село Прохладное, улица Центральная, 15а, магазин «Радость»

– село Прохладное, улица Молодежная, 1в

– поселок Зима Южная, микрорайон Южный, улица Озерная, 9

в Октябрьском муниципальном округе:

– село Галенки, улица 50 лет ВЛКСМ, 35, кабинет 1, 8 (42344) 59-3-44

в Михайловском районе:

– село Первомайское, улица Школьная, 20

– село Дубки, улица 40 лет Победы, 1а

– село Григорьевка, улица Калинина, 34

– село Новое, улица Центральная, 9

– село Михайловка, улица Колхозная, 83

Напомним, всего в Приморском крае до 2023 года планируется обеспечить «голубым топливом» более 72 тысяч частных домов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]