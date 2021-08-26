45 пунктов сбора заявок на подключение к газу открыты в Приморье
В муниципальных образованиях Приморского края, вошедших в первую очередь догазификации, работают 45 пунктов приема заявок от населения. Уже обратились за подключением почти 8 тысяч человек, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
По информации министерства энергетики и газоснабжения Приморского края, по состоянию на 25 августа поступило 7 786 заявок на подключение к газу от жителей Приморья.
«Все обращения рассматриваются специалистами индивидуально», – подчеркнули в министерстве.
Так, подать заявку во Владивостоке на электронный адрес: zayavkanagaz@vlc.ru, или по адресам:
– улица Ильичева, 15, 3 этаж, кабинет 33
– улица Махалина, 9, кабинет 32
– улица Калинина, 116, кабинет 12
– поселок Трудовое, улица Лермонтова, 36, кабинет 7
– проспект 100-летия Владивостока, 94
– Краснознаменный переулок, 3
– остров Русский, улица Экипажная, 10
в Артемовском городском округе:
– площадь Ленина, 15, дворец культуры угольщиков
– улица Донбасская, 22, ТО Шахта «Амурская»
– улица Днепростроевская, 11
– улица Ворошилова, 4, дом культуры «Диана»
– улица Сахалинская, 1
– село Кневичи, переулок Чуркина, 12
– поселок Заводской, улица Ленина, 15/1
– село Ясное, дом культуры
– село Кролевцы, улица Крупская, 31, магазин
– село Кролевцы, улица Тверская, 4, магазин
– село Олений, улица Силина, 21, дом культуры
– село Суражевка, улица Ярославская, 52, дом культуры «Любава»
в Уссурийском городском округе:
– улица Русская,10, дом культуры «Дружба», 8 (4234) 26-07-78
– село Дубовый ключ, улица Садовая, 18
– село Воздвиженка, улица Молодежная, 2
– село Новоникольск, улица Советская, 70
в Спасске-Дальнем (adm@spasskd.ru):
– улица Борисова, 17, администрация городского округа Спасск-Дальний
– улица Красногвардейская, 75/1, городской центр народной культуры «Приморье»
– улица Колхозная, 34, магазин «Смак5»
в Спасском районе:
– улица Ленинская, 27, администрация Спасского района, 3 этаж, кабинет 41, 8 (42352) 2-11-89
– село Летно-Хвалынское, улица Первомайская, 17а, 8 (42352) 7-27-76
– село Славинка, улица Центральная, 33, клуб, 8 (42352) 7-47-17
– село Красный Кут, улица Октябрьская, 8а, 8 (42352) 9-32-00
– село Дубовское, улица Советская, 49, 8 (42352) 5-81-00
– село Спасское, улица Спасская, 116, 8 (42352) 3-91-43
в Большом Камне:
– улица Долгова, 4, кабинет 9
– село Петровка, улица Школьная, 1
– поселок Новый Мир, улица Ганслеп, 10
в Надеждинском районе:
– село Вольно-Надеждинское, улица Пушкина, 59а
– село Прохладное, улица Центральная, 15а, магазин «Радость»
– село Прохладное, улица Молодежная, 1в
– поселок Зима Южная, микрорайон Южный, улица Озерная, 9
в Октябрьском муниципальном округе:
– село Галенки, улица 50 лет ВЛКСМ, 35, кабинет 1, 8 (42344) 59-3-44
в Михайловском районе:
– село Первомайское, улица Школьная, 20
– село Дубки, улица 40 лет Победы, 1а
– село Григорьевка, улица Калинина, 34
– село Новое, улица Центральная, 9
– село Михайловка, улица Колхозная, 83
Напомним, всего в Приморском крае до 2023 года планируется обеспечить «голубым топливом» более 72 тысяч частных домов.