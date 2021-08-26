Приморский авиазавод «Прогресс» получил новый гособоронзаказ

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех и Министерство обороны Российской Федерации в ходе международного военно-технического форума «Армия-2021» подписали контракт на поставку первых серийных модернизированных боевых вертолетов Ка-52М. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, подготовку к серийному производству этих машин уже ведет Арсеньевская авиационная компания «Прогресс».

Напомним, что принципиальные договоренности об обеспечении приморского авиазавода гособоронзаказом были достигнуты в ходе рабочей встречи губернатора Приморского края Олега Кожемяко и Министра обороны РФ Сергея Шойгу в апреле этого года.

Как сообщили в пресс-службе холдинга, первые вертолеты поступят в войска уже в 2022 году. Поставки модернизированных вертолетов начнутся после прохождения государственных совместных испытаний, которые стартовали в августе.

По словам генерального директора холдинга Андрея Богинского, Ка-52 является одной из лучших ударных винтокрылых машин в мире, однако даже лучшей технике нужна своевременная модернизация, которая расширит боевые возможности вертолета.

Напомним, что производство базовой модели Ка-52 ведется на ААК «Прогресс» имени Николая Сазыкина с 2011 года, техника поставляется в Вооруженные Силы России и на экспорт. Новый гособоронзаказ обеспечит стабильную работу предприятия в обозримом будущем.

Кроме того, к концу текущего года ожидается получение сертификата летной годности на другую перспективную машину – гражданский вертолет Ка-62. Именно с началом серийного производства этой модели связаны большие перспективы для региональных авиаперевозок, в первую очередь на Дальнем Востоке. В Правительстве Приморья в настоящее время прорабатывается возможность организации пилотной эксплуатации машин этого типа внутри края.

«Подписание контракта на исполнение гособоронзаказа создает предпосылки для дальнейшего развития одного из крупнейших промышленных предприятий Приморского края. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу по диверсификации продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса, поэтому перспективы серийного выпуска гражданских вертолетов на “Прогрессе” имеют большое значение. Правительство Приморского края заинтересованно в реализации этого проекта и обеспечит ему необходимую поддержку. Эти заказы позволят поддержать производство на необходимом уровне для развития экономики предприятия и города Арсеньев, для которого оно является градообразующим», – отметил министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]