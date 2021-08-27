К проведению программы трека «Молодежный ВЭФ» запланировано 20 мероприятий

На официальном сайте Восточного экономического форума опубликована программа трека «Молодежный ВЭФ». К проведению запланировано 20 мероприятий, сообщают "Веси:Приморье" со ссылкой на правительство края.

В сессиях Молодежного ВЭФ примут участие дальневосточные молодые предприниматели, управленцы и собственники бизнеса, участники и финалисты проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», участники и финалисты Всероссийских конкурсов для школьников «Большая перемена» и для студентов «Твой ход», лидеры общественного мнения и представители креативных индустрий, а также государственных и некоммерческих организаций, способствующих развитию предпринимательской среды. Они смогут 2-3 сентября посетить панельные сессии основной деловой программы ВЭФ-2021, а 4 сентября – выступить в качестве спикеров и участников дискуссий Молодежного ВЭФ.

«Решение вывести Молодежный ВЭФ в отдельный трек было продиктовано временем – новые вызовы требуют новых решений. Молодое поколение имеет свой особенный взгляд на существующие проблемы и создание условий для развития в будущем. Кроме того, молодые люди демонстрируют большую вовлеченность в политическую и экономическую повестку нашей страны. Поэтому для нас важно увидеть взгляд молодежи на глобальные проблемы, показать готовность к совместной работе и вместе найти новые пути развития», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

В рамках деловой программы Молодежного ВЭФ будут обсуждаться такие вопросы, как ценности молодых дальневосточников, существующие препятствия у молодых предпринимателей, система образования, влияние социальных сетей, будущее финансового рынка, авторское право, привлечение инвестиций, вовлечение молодежи в развитие городской среды, профориентация, Большое евразийское партнерство, молодежное сотрудничество с другими странами, адаптация туристической отрасли и другие вопросы.

В качестве спикеров сессий Молодежного ВЭФ выступят руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Григорий Куранов, вице-президент по региональному и международному развитию Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, генеральный директор АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов, директор по развитию музыкальных проектов Mail.Ru Group Константин Сидорков, заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ (ПАО) Ольга Дергунова, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин и другие.

Кроме того, запланированы встречи молодежи с известными спортсменами, презентация молодежных инициатив и проектов «Недальний Восток», которые посвящены социально значимым и предпринимательским темам, а также инициативам по итогам проведения молодежной площадки ВЭФ. Также состоятся советы молодых ученых Дальнего Востока, где планируется обсудить пути налаживания взаимодействия дальневосточных экспертов с учеными центральной части страны.

«Участие в форуме – уникальная возможность для приморских школьников узнать больше о крупных проектах и перспективных программах, которые реализуются сегодня на регионе, пообщаться с лидерами госструктур и ведущих компаний России, задать свои вопросы и узнать, как уже сегодня они могут положительно повлиять на будущее Приморья, а также поучаствовать в разработке решений, направленных на развитие родного региона», – подчеркнула заместитель председателя Правительства – министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Напомним, Восточный экономический форум проводится ежегодно для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно Указу Президента России Владимира Путина.

В этом году ВЭФ пройдет 2-4 сентября на острове Русский. Главная тема – «Новые возможности Дальнего Востока в изменившемся мире». Ознакомиться с основной деловой программой мероприятия можно на официальном сайте форума.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]