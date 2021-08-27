Ливни с грозами обещают сегодня Приморью синопики

Сегодня, 27 августа, погоду Приморья определяет атмосферные фронты. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах ливни с грозами. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +20...+29°C, сооющают "Вести:Приморье" о ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке преимущественно облачно, в первой половине дня возможен небольшой дождь. Утром местами туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +24...+26°С.

В первой половине дня при переменной облачности возможен небольшой дождь и в Уссурийске. При этом ветер будет южным умеренным. Температура воздуха +25...+27°C.

Кстати, тем, кто отдыхает в Находке, стоит приготовиться к небольшому дождю и юго-восточному умеренному ветру. Будет облачно. Воздух прогреется до +25...+27°C.

Температура воды в Амурском заливе +23°C, в заливе Посьета +23°C, в бухте Находка +22°C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]