Визит на Дальний Восток президент Путин начнет 1 сентября

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Приморский край, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ТГ-канал правительства края.

Свой визит на Дальний Восток глава государства начнет 1 сентября и намерен посетить в этот день ВДЦ «Океан».

Кроме того, Владимир Путин намерен провести и традиционное совещание по социально-экономическому развитию Дальнего Востока.

2-4 сентября президент РФ примет участие в VI Восточном экономическом форуме, в том числе 3 сентября он будет присутствовать на пленарном заседании ВЭФ.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, ещё в середине июля Владимир Путин, выступая на неформальной онлайн-встрече стран АТЭС, пригласил своих коллег к участию в ВЭФ. Тогда глава государства обратил внимание на успехи России в борьбе с COVID-19 и преодоление страной экономических последствий пандемии.

ВЭФ-2021 пройдёт во Владивостоке с 2 по 4 сентября в очной форме и онлайн-формате.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]