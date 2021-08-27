Увеличить субсидии для перелетов на Дальний Восток попросила Росавиация

Субсидии перелетов для жителей Дальнего Востока в другие части страны и обратно могут сделать ежегодными, сообщают «Вести:Приморье».

С таким предложением в правительство России обратились в Росавиации, пишет «РГ».

Как сообщили в ведомстве, предлагается одобрить выделение дополнительных средств из федерального бюджета на 2022-2024 годы на субсидирования авиаперевозок всех категорий граждан, зарегистрированных по месту жительства в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), в объеме 7,5 млрд рублей ежегодно. Это позволит каждый год перевозить не менее 700 тысяч пассажиров.

Деньги на программу выделили в этом году впервые. Росавиация попросила финансировать программу на постоянной основе, пояснили в ведомстве. В этом году на субсидирование авиаперелетов жителей ДФО было выделено 5 млрд рублей. Также еще 4 млрд рублей предусмотрено на перевозки с Дальнего Востока отдельных категорий граждан. Сюда входят молодые люди до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, а также инвалиды, сопровождающие их лица и многодетные семьи.

Всего в 2021 году на программу субсидирования по обеспечению доступности воздушных перевозок населению предусмотрено 10,8 млрд рублей.

Пассажирам такие программы действительно дают возможность путешествовать по доступным ценам, говорят эксперты.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, билеты со скидкой в зависимости от маршрута будут стоить от 4,6 тысячи рублей до 10,9 тысячи рублей. Государство субсидирует рейсы по 46 маршрутам. В перечень вошли города в разных частях страны, в том числе те, что особенно популярны у туристов. Это Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск. Другие города, полеты в которые также будут субсидировать, удалены от центра страны.

Кстати, приморцы могут обратить внимание, в перечень включены такие маршруты, как Благовещенск - Владивосток.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]