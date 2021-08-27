Справились с COVID в России еще 19 217 человек

За последние сутки, по данным на 27 августа, в России выявлено 19 509 заболевших инфекцией COVID-19, сообщают «Вести:Приморье». Об этом уточняет «Стопкоронавирус.рф».

За весь период заразились инфекцией коронавируса 6 844 049 человек. Всего за время эпидемии в стране 6 112 035 граждан излечились от коронавируса. 19 217 человек выздоровели за сутки. Всего умерли 180 041 граждан. 798 человек умерли за сутки.

В Приморье по данным на 27 августа диагноз «коронавирус» подтвердился у 239 жителей края. Зафиксировано 236 новых случаев выздоровления от COVID-19.

Всего справились с заболеванием уже 54 743 человека. Общее число подтвержденных случаев достигло 61 347. За последние сутки два человека скончались от последствий коронавируса. Всего в крае подтверждено 1029 летальных случаев.

378 309 приморцев уже прошли вакцинацию против COVID-19.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]