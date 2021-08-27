Приморский океанариум "отменил" понедельник

Приморский океанариум на несколько дней изменит режим работы, сообщают "Вести:Приморье".

В четверг, 2 сентября, Научно-образовательный комплекс будет закрыт для посетителей, отмечается на сайте ведомства.

А в понедельник, 6 сентября, выходной день отменяется! В этот день мы будем открыты для посетителей с 10 до 20 часов. Гостей ждут десять экспозиций самого большого океанариума России, а также дополнительные активности.

Так с 14:00 до 14:30 будет проходить открытое кормление обитателей контактного аквариума. В это время можно задать вопросы биологам и узнать много интересного о жителях прибрежных вод Японского моря.

В 13 и 16 часов можно понаблюдать за кормлением самых очаровательных обитателей океанариума — байкальских нерп.

Помимо этого, можно присоединиться к одной из бесплатных обзорных экскурсий, которые проводятся каждый час. По телефону +7-984-197-45-58 можно зарезервировать индивидуальную или тематическую экскурсию. В рамках тематических экскурсий «Киты и коты» и «Север-Юг» можно посетить галерею ластоногих, где живут морж Миша и северный морской лев Айк.

Отметим, пользователь whatsapp "Вести:Приморье" рассказала редакции о том, как невольно сравнила приморский океанариум с Музеем моря западной части страны. Жительница Владивостока отметила, что тем гражданам, кто еще не бывал в океанариуме и вообще в нашем крае, стоит задуматься и хоть раз стать туристом, который посетит Дальний Восток.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]