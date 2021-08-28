Коснется несовершеннолетних: Банк России сделал важное заявление

Банк России назвал условие для открытия счета несовершеннолетним, сообщают «Вести:Приморье».

Дети в возрасте с 14 до 18 лет могут открывать счета в банках, однако для этого потребуется письменное согласие родителей или опекунов. Об этом говорится в опубликованном информационном письме Банка России.

В нем отмечается, что законные представители ребенка имеют право получать сведения как о его счетах, так и о вкладах, а также совершаемых по ним операциях, пишет «РГ».

По общему правилу несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей, но вправе открывать вклад самостоятельно.

Заключение договора банковского счета Гражданский кодекс не называет в числе сделок, которые несовершеннолетние могут совершать без согласия родителей, усыновителей и попечителя.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]