Приморские спортсменки вошли в историю первого чемпионата мира по пляжному самбо

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва женских единоборств «Амазонка» Владивостока, заслуженный мастер спорта Татьяна Зенченко завоевала «бронзу» в личном зачёте чемпионата мира по пляжному самбо. Отличилась на играх и экс-воспитанница школы Полина Крупская (Рубель), завоевавшая «золото».

«Гордимся достижениями наших спортсменок. В школе «Амазонка», которая существует более 35 лет, действительно воспитывают настоящих чемпионов России, Европы и мира. Желаем спортсменкам дальнейших побед и высоких достижений», – сказала Юлия Вельбик, начальник управления физической культуры и спорта администрации города.

Первый чемпионат мира по пляжному самбо завершился в минувшее воскресенье, 29 августа. Соревнования проходили в Ларнаке (Кипр). В них приняли участие самбисты из 11 стран: Болгарии, Греции, Израиля, Казахстана, Кипра, Кореи, России, Румынии, Сербии, Узбекистана и Украины. Сборная России завоевала «золото» турнира.

В ходе соревнований в личном зачёте в весовой категории до 72 кг Татьяна Зенченко завоевала «бронзу». Отличилась на играх и экс-воспитанница школы Полина Крупская (Рубель). Сейчас Полина представляет Москву. По итогам турнира в копилке её личного зачёта «золото».

Отметим, что в ряде владивостокских школ по инициативе «Амазонки» проводятся занятия по самбо. Записаться на занятия и узнать более подробнее о деятельности спортивной школы олимпийского резерва женских единоборств «Амазонка» можно по адресу: Батарейная, 2.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]