Анонс на 16 сентября

16 сентября в 07:00. СК Чемпион. Передвижная выставка «Офицер и патриот». г. Владивосток, пр-т Партизанский, 44 кор. 5.

16 сентября в 09:00. Набережная Цесаревича. Иммерсивная медитация.

16 сентября в 10:00. Дом-музей семьи Сухановых. Выставка «Портрет семьи Сухановых». г. Владивосток, ул. Суханова, 9.

16 сентября в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставка «Рудольф Нуреев. Жизнь & легенды». г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

16 сентября в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставка «Судьба командора. Камчатские экспедиции Витуса Беринга». г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

16 сентября в 10:00. Усадьба Вавилово. Путешествие в сказку "Пушкинград" и мастер-класс по росписи пряников. г. Владивосток, ст. Садгород, ул. Елецкая, 1А.

16 сентября в 10:00. Первый детский LOFT. Игротека с интерактивной стеной "Кидалки-Попадалки". г. Владивосток, ул. Комсомольская, 25Б.

16 сентября в 12:00. Ботанический сад ДВО РАН. Познавательная программа для детей "Дубы-колдуны". г. Владивосток, ул. Маковского, 142.

16 сентября в 12:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Экскурсия по выставке "Романовы. От царя до императора. Из собрания Музеев Московского Кремля". г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

16 сентября в 12:00. Дом Путешественника В. К. Арсеньева. Экскурсия по Дому путешественника Арсеньева. г. Владивосток, ул. Арсеньева, 7Б.

16 сентября в 13:00. Музей Города. Программа "Миссия: Средневековье". г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6.

16 сентября в 13:00. Набережная Спортивной гавани. Съемка фильма "Мира" - участие в массовке. +7 (914) 071-06-93.

16 сентября в 14:00. Арена. День бесплатных игротек. г. Владивосток, ул. Баляева, 48 стр. 6.

16 сентября в 14:00. Музей Города. Пешеходная экскурсия "Путём Арсеньева". г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6.

16 сентября в 16:00. Централь. Лекция «Влияние событий 1940-х годов на послевоенную политику Японии». г. Владивосток, ул. Светланская, 11.

16 сентября в 16:30. Геометрия Фитнеса. День открытых дверей в фитнес-клубе. г. Владивосток, ул. Светланская 147.

16 сентября в 17:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Пешеходная экскурсия "Лабиринты китайской Миллионки". г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

16 сентября в 18:00. Лютература. Настольные игры в книжном. г. Владивосток, ул. Батарейная, 4.

16 сентября в 18:30. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького. Спектакль "СуперStars". г. Владивосток, ул. Светланская, 49.

16 сентября в 18:30. Владивостокский цирк. Цирковое шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка». г. Владивосток, ул. Светланская, 103.

16 сентября в 19:00. Приморская сцена Мариинского театра. Опера "Аида". г. Владивосток, ул. Фастовская, 20.

16 сентября в 19:00. Театр Молодежи. Театральный дворик: читка пьесы "Ранние рассказы А.П. Чехова". г. Владивосток, ул. Светланская, 15А.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]