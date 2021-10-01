Новые услуги по дистанционной записи к врачу станут доступны приморцам до конца года

По итогам восьми месяцев доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, превысила 22%. Задача программы цифровой зрелости – увеличить число людей, которые выбирают для записи к врачу электронные сервисы, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По информации министерства здравоохранения Приморского края, на сегодняшний день к Единому сервису записи на прием к врачу через портал Госулуги подключены все краевые государственные медицинские организации.

Так, уже сегодня жители Приморья могут воспользоваться следующими услугами:

– запись на первичный прием к врачу;

– запись на прием к врачу по направлению;

– запись на вакцинацию от COVID-19;

– запись на прохождение профилактических медицинских осмотров;

– запись в листы ожидания (если нет свободных для записи талонов).

По информации ведомства, сервис постоянно развивается и до конца текущего года жителям региона будет доступна также запись на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение, запись на вакцинацию, платные услуги, на углубленную диспансеризацию и даже вызов врача на дом.

Для электронной записи созданы следующие ресурсы:

– Единый Портал Государственных Услуг (Личный кабинет «Мое Здоровье»);

– Региональный Контактный Центр Приморского края на базе МФЦ Приморского края;

– Региональный портал записи на прием к врачу Приморского края (er25.ru), в том числе и для слабовидящих граждан;

– Сеть информационных терминалов (инфоматов), расположенных в медицинских организациях;

– Мобильные приложения для популярных мобильных платформ iOS и Andriod.

Напомним, что утвержденная Президентом России программа по достижению «цифровой зрелости» регионами подразумевает работу по пяти направлениям: развитие городской среды, транспорт и логистика, здравоохранение, образование и государственное управление.

Процесс цифровизации должен быть направлен на улучшение качества жизни граждан, отвечать современным запросам общества. Его важность подчеркивает и глава региона.

«Мы понимаем, что внедрить информационные технологии не всегда просто. Особенно в те сферы, где ранее обходились без них, где принято работать с бумажными носителями. Но необходимо понимать, что цифровизация – это норма жизни. В 2021 году мы стали плотнее работать по этим программам, видим, что можно быстрее и точнее выявлять всю информацию, оперативно реагировать на проблемы, принимать те или иные решения. Повышается качество и оперативность оказания госуслуг, сокращается документооборот, время на рассмотрение документа, гораздо проще выстраивается механизм обратной связи, само взаимодействие с гражданами и организациями. Итогом всех этих преобразований должно стать повышение качества жизни в Приморском крае, сейчас нам важно идти в ногу со временем, оперативно реагировать на все запросы от людей», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]