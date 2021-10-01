Более 9 миллиардов рублей получат до конца года приморские пенсионеры

В Приморском крае проживают 570 тысяч пенсионеров. На меры социальной поддержки этой категории граждан запланировано около 9,3 миллиарда рублей из федерального и краевого бюджетов, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. В министерстве труда и социальной политики рассказали, какие выплаты и компенсации действуют в регионе в отношении пожилых людей.

Более 123 тысяч приморцев относятся к льготным категориям и получают ежемесячные денежные выплаты, а также различные компенсации. Есть ежемесячные выплаты для пожилых людей, отмеченных за особые заслуги перед Отечеством и Приморским краем, а также имеющих статус «Ветеран труда Приморского края».

Каждый пенсионер Приморья имеет право на единовременную выплату в размере 1 тысячи рублей. Традиционно выплаты начинаются в начале февраля.

Одиноко проживающие граждане с доходом ниже величины прожиточного минимума (13 963 рублей) могут получить государственную помощь. Средства можно направить на приобретение жизненно необходимых товаров и лекарственных средств по рецептам врача, компенсировать расходы, связанные со смертью близких и другое.

77 тысяч пенсионеров с низким доходом получают региональную доплату к пенсии до прожиточного минимума. Величина прожиточного минимума для установления доплаты к пенсии в Приморском крае составляет 12 119 рублей.

Популярны среди пожилых приморцев меры социальной поддержки в сфере ЖКХ. Так, пенсионерам от 70 лет и старше компенсируют 100% оплаты за капитальный ремонт. Более 40 тысяч семей, чьи расходы на оплату ЖКУ превысили 22%, а в случае, если пенсионер малоимущий – 10%, оформили жилищно-коммунальные субсидии.

С 2019 года действует закон «О детях войны в Приморском крае». Пожилым людям предоставляются ежегодные денежные выплаты ко Дню Победы и ко Дню окончания Второй мировой войны, компенсация расходов на услуги ЖКХ, компенсационные и денежные выплаты для проезда. Дополнительную поддержку по этому закону получили более 86 тысяч приморцев почтенного возраста.

До 2020 года, в отличие от федеральных, краевые льготники и пожилые приморцы с невысоким уровнем дохода не имели возможности бесплатно пройти оздоровительный курс в санатории. С появлением новой меры поддержки в этом году путевки получили более 750 человек.

Также в 2020 году льготные категории граждан старше 70 лет получили право на получение выплаты на проезд по карте «Приморец». В настоящее время возможность использования карты реализована практически на всей территории края. Более 23 тысяч пенсионеров подали заявления на компенсации за проезд.

В министерстве труда и социальной политики заверяют: вся адресная помощь пожилым приморцам предоставляется своевременно и в полном объеме.

Подать заявления на выплаты и компенсации можно в любом отделении МФЦ. Получить консультации по мерам социальной поддержки можно по единому телефону Приморского центра социальной поддержки населения: 8-800-302-21-45. Самостоятельно изучить информацию об этом поможет «Социальный справочник».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]