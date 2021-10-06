Школа гимнастики Владивостока переедет в новый спортивный зал

Администрация Владивостока заключила договор на передачу помещений на Океанском проспекте, 19, лит. В, где располагается спортзал бывшего Тихоокеанского государственного экономического университета, для оформления в муниципальную собственность. Планируется, что после капитального ремонта здесь будут заниматься воспитанники школы гимнастики Владивостока и федерация настольного тенниса, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Зал не использовался более 8 лет, и только в июле этого года удалось заключить договор на передачу здания в муниципалитет для приведения его в нормативное состояние, чтобы в дальнейшем здесь смогли заниматься наши спортивные учреждения», - отметил Валерий Курочкин, заместитель начальника отдела физкультурно-спортивной работы управления физической культуры и спорта администрации Владивостока.

Специалисты уже готовят техническое задание для комплексного обследования всех помещений площадью более 2500 квадратных метров. Для организации полноценного тренировочного процесса потребуется модернизация существующих залов, раздевалок и душевых, ремонт фасада и кровли, благоустройство прилегающей территории. Кроме того, планируется закупка нового оборудования и инвентаря для занятий спортивной и художественной гимнастикой.

«Это будет новый зал, где будут заниматься дети, начиная от младшей и средней групп подготовки до взрослых. Зал светлый, с вентиляцией, а новое оборудование – ковры и спортивные снаряды – позволит готовить детей для большого спорта», - рассказала директор спортивной школы по гимнастике Екатерина Мунирова.

Не оставят без внимания и зал для занятий настольным теннисом. Здесь также запланировано его приведение к современным стандартам. Планируется отделка внутренних помещений, новое освещение, ремонт раздевалок и душевых.

«У нас занимаются дети от 6 лет и взрослые, ежедневно около 60 человек. Проводим различные соревнования, в том числе с участием спортсменов из других стран. Очень будем рады ремонту и готовы проводить соревнования различного уровня», - отметил президент федерации настольного тенниса Дмитрий Кирьянов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]