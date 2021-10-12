В Приморье появятся торговые площадки с минимальными наценками на продукты питания

Первые нестационарные торговые объекты ведущих производителей пищевой продукции Приморского края появятся в муниципалитетах до конца года. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, в этих торговых точках можно будет приобрести товары с минимальной наценкой. В понедельник, 11 октября, губернатор Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов укорить работу по предоставлению площадок для организации такой торговли.

По словам Олега Кожемяко, Правительство края договорилось с ведущими производителями пищевой продукции в регионе о том, что им будут предоставлены площадки под размещение павильонов для торговли продукцией с минимальными наценками, а также для реализации товаров из ассортиментного перечня социальной программы «Доступное Приморье» по фиксированным ценам.

«Ваша задача – предоставить такие места, чтобы они были удобно расположены, чтобы рядом располагались удобные парковки, были обеспечены инженерные коммуникации. Строить павильоны будут сами товаропроизводители», – уточнил Олег Кожемяко, обращаясь к главам муниципальных образований.

В министерстве промышленности и торговли Приморского края уточнили, что на первом этапе такие торговые точки появятся в пяти муниципальных образованиях – Владивостоке, Уссурийске, Артеме, Находке и Арсеньеве. В этих городах подобраны девять площадок.

«Площадки подобраны в местах наибольшего пешеходного трафика, в исторически сложившихся местах торговли, с учетом подключения НТО к электрическим сетям, водоотведению. Полагаем, что предложенных площадок недостаточно для обеспечения максимальной доступности торговых объектов для населения, поэтому главам городских округов необходимо проработать вопрос поиска дополнительных», – отметил глава минпромторга Приморья Сергей Калитин.

По его словам, первые павильоны откроются в 20 числах декабря, в дальнейшем их количество планируется увеличить, охватив крупные муниципалитеты Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]