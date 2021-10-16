10 инновационных проектов получат по 2 миллиона рублей от Правительства Приморья

Завершилась заочная экспертиза инновационных проектов – участников конкурса «Приморский старт». Представители научного сообщества края, институтов развития РФ, Фонда «Сколково», крупных банков, корпораций в течение месяца оценивали проекты по двум направлениям – научно-техническое и предпринимательское. Отобраны 30 проектов, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как отметили в краевом министерстве экономического развития, программа «Приморский старт» направлена на поддержку предпринимателей, которые внедряют технологии и превращают инновационный продукт в товар, популярный на рынке.

В этом году в конкурсе приняли участие предприниматели, осуществляющие свою деятельность в таких областях, как цифровые, телекоммуникационные, медицинские, химические технологии, биотехнологии и сельское хозяйство, новые морские, промышленные и интеллектуальные производственные технологии, нергоэффективные технологии, утилизация бытовых и промышленных отходов.

Всего за время отбора было подано 106 уникальных заявок. По итогам заочной экспертизы на этап очной защиты вышли 30 проектов, 15 из которых представят свои инновационные разработки в суперфинале перед Губернатором Приморского края и экспертным жюри конкурса.

По итогам суперфинала будут определены 10 победителей – обладатели финансовой поддержки от Правительства региона в размере 2 миллиона рублей.

Очная защита инновационных запланирована на 18 октября в ДВФУ, суперфинал конкурса состоится 19 октября.

Организаторами конкурса выступают минэкономразвития Приморского края и Центр «Мой Бизнес», соорганизатором – технопарк «Русский». Конкурс проводится под патронажем Губернатора Приморского края в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Подробную информацию про услуги центра «Мой бизнес» можно уточнить по телефону: 8 (423) 279-59-09. Зарегистрироваться на мероприятия, а также узнавать о графике мероприятий можно на сайте центра «Мой бизнес» в разделе «Календарь событий» и в социальных сетях: Facebook, Instagram, Telegram-канале «Приморье для бизнеса».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]