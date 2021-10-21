«После дождичка в четверг»: мощный циклон может обрушиться на Владивосток

В четверг, 28 октября, Владивосток может попасть в зону интенсивных осадков. Такую предварительную информацию выдает интерактивная карта погоды windy.com, сообщают "Вести:Приморье".

По этим данным, осадки начнутся во Владивостоке вечером 27 октября и закончатся утром 29 октября. Пик непогоды придется на четверг, 28 октября. всего ожидается выпадение около 50 миллиметров влаги.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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