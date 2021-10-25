Карту памятных аллей создадут в Приморье

Жителей Приморского края приглашают принять участие во Всероссийской акции «Мемориальные деревья России». Мероприятие проводится по поручению Президента России Владимира Путина.

Как рассказали в региональном министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, в рамках акции планируется издать общероссийский специальный иллюстрированный справочник и цифровую карту, в который будет занесена информация о высадке памятных аллей и скверов, в посадке которых участвовали выдающиеся граждане страны и других государств.

«Эти данные помогут в обустройстве и сохранности данных мест», – пояснили в ведомстве.

Минприроды приглашает приморцев поддержать акцию и принять участие в создании перечня памятных растений. Для этого необходимо направить в ведомство не позднее 1 февраля 2022 года информацию о таких местах с приложением копий подтверждающих архивных документов, фотоматериалов и иной значимой информации. Форму представления информации можно скачать по ссылке, задать вопросы – по телефону: 8 (423) 221-51-85.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]