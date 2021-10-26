Обвиняемый в криминальном сексе приморец разорвал том уголовного дела

Мужчина, которого обвинили в покушении на насильственные действия сексуального характера, не был согласен с обвинением и весьма буйно повёл себя в ИВС ОМВД по г. Находке.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Золотой мост", Приморским краевым судом в апелляционном порядке рассмотрено уголовное дело в отношении жителя г. Владивостока, вмешавшегося в деятельность следователя в целях воспрепятствования полному и объективному расследованию дела. Об этом сообщает пресс-служба Приморского краевого суда.

Приморский краевой суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении С., осужденного приговором Фрунзенского районного суда г. Владивостока за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 294 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования).

Как установлено судом, С., являясь обвиняемым в совершении тяжкого преступления и отрицая предъявленное ему обвинение в полном объеме, находясь в следственном кабинете ИВС ОМВД России по г. Находке, в ходе ознакомления с материалами уголовного дела в его отношении, действуя умышленно и имея умысел на вмешательство в деятельность следователя в целях воспрепятствования полному и объективному расследованию дела, схватил со стола и разорвал на несколько частей папку с материалами уголовного дела в отношении него в объеме 197 листов, тем самым существенно повредив их. Пикантности этой истории добавляет тот факт, что С. обвиняется по ст.30 ст. 132 УК РФ (покушение на насильственные действия сексуального характера).

Приговором Фрунзенского районного суда г. Владивостока С. назначено наказание в виде 440 часов обязательных работ.

Апелляционным постановлением Приморского краевого суда указанный приговор оставлен без изменений, апелляционная жалоба С. – без удовлетворения.

Поврежденные С. материалы уголовного дела восстановлены, расследование уголовного дела продолжается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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