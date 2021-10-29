Новые «ковидные» ограничения в Приморье вступают в силу

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по распространению COVID-19 в Приморье вновь будут ужесточены санитарно-эпидемиологические меры. Глава Роспотребнадзора края предложила начать внедрение дополнительных ограничений с субботы, 30 октября.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, теперь при посещении мест общепита, учреждений культуры и спорта граждане в обязательном порядке должны предъявлять QR-коды о прохождении вакцинации либо о перенесенном заболевании, полученные через Госуслуги. Доступ в эти учреждения граждан с медотводом будет возможен только при наличии справки определенного образца, выданной медучреждением.

Согласно новой редакции постановления, на период режима повышенной готовности в Приморье, помимо уже приостановленных мероприятий, вводится временное ограничение на оказание в торговых центрах услуг общественного питания, детских игровых комнат и развлекательных центров.

Граждане, проживающие и временно находящиеся на территории региона, должны продолжить соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и другие санитарно-противоэпидемические меры.

Кроме того, при посещении зданий, строений, сооружений, помещений, в которых осуществляют деятельность юридические лица и индивидуальные предприниматели в сфере общественного питания, культуры, физкультуры и спорта, необходимо предъявлять действующий QR-код о прохождении вакцинации против COVID-19, либо QR-код о перенесенном заболевании. При этом при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Получить соответствующие QR-коды можно с помощью портала Госуслуги.

QR-код предъявляется гражданином на электронных устройствах или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета или другого подобного устройства.

Могут не предоставлять эти данные только жители Приморья, не достигшие совершеннолетия, либо граждане, имеющие медицинский отвод от вакцинации. В этом случае при посещении учреждений жители старше 18 лет должны предъявить справку медицинской организации установленного образца. В противном случае в посещении заведения будет отказано.

Работодателям в сфере общественного питания, культуры, физкультуры и спорта, деятельность которых не приостановлена согласно постановлению о введении режима повышенной готовности в Приморье, необходимо не допускать работников и посетителей без предъявления ими указанных QR-кода или справки.

Помимо прочего, согласно документу, установлены ограничения на посещение гражданами мест общепита, в том числе ресторанов, баров и кафе. С 23.00 до 6.00 организации должны обеспечить обслуживание «на вынос». Исключение составляют организации, расположенные в зданиях авто-, железнодорожных и морских вокзалов, а также аэропортов.

Еще одно ограничение коснулось граждан 60+. Приморцы этой категории, непрошедшие вакцинацию, должны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе жилых и садовых домах.

Госорганам, местным властям, а также работодателям Приморья рекомендовано обеспечить перевод на «дистанционку» работников старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, в течение четырех недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета. Также предстоит освобождать от работы в течение двух дней, с сохранением зарплаты, работников при вакцинации.

Документ и вводимые им ограничения вступают в силу с 30 октября 2021 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]