363 случая за сутки: растет количество зараженных коронавирусом в Приморье

363 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Приморье за минувшие сутки. Всего в крае зарегистрировано 79168 случаев COVID-19, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Телеграм-канал правительства региона.

За сутки пятеро человек скончались от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией. Всего в крае подтверждено 1297 летальных случаев.

123 человек выздоровели после диагностированного коронавируса. С начала эпидемии в крае справился с этим тяжким недугом 69581 человек.

Медики настаивают на вакцинации против коронавируса, чтобы избежать критических последствий. В Приморье уже привито 584955 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]