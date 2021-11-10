Дорогу открыли, про асфальт забыли: Машины тонут в щебне

Во Владивостоке на улице Кирова, на участке дороги от дома № 52 до 64-го, машины и общественный транспорт тонут и буксует в щебне, сообщают «Вести:Приморье».

Здесь после прокладки коммунальных сетей еще не уложили асфальт. Отмечается, что он все-таки должен появиться до 14 ноября. А пока его нет, приморцы в паблике vtoryak.vdk рассказывают о том, что машины застревают и «калечат».

«Сегодня первые пациенты на эвакуацию, на щебенке на кирова 62 которую не за асфальтироовали вязнут автобусы и грузовики, сегодня в 7:50 стоял застрявший 43, приехал 91 такой же автобус и вроде как вытянули ...».

«Я вчера вечером там проехала, утром спущенное колесо. Порез».

«Вообще они странные, я на универсале застревала, а эти с грузом лезут. Больше там не езжу».

«Да, дороге действительно плохо, странно что так долго не могут решить вопрос».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]