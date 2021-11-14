Предприниматели Приморья могут бесплатно подключить сервис подачи электронной отчетности

Центр «Мой бизнес» предлагает предпринимателям Приморского края бесплатно подключить сервис подачи электронной отчетности на год. Программа предоставляет актуальные формы отчетов и помогает проверить документ перед его отправкой в государственные органы. Также предоставляется электронная подпись на защищенном носителе, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Система подготовки, проверки и сдачи электронной отчетности работает с Федеральной налоговой службой, Пенсионным фондом, Росстатом и Фондом социального страхования. Воспользоваться услугой могут ИП и ООО, которые ранее в этом году не получали комплексную услугу центра «Мой бизнес».

«Для подачи бумажных документов в государственные контролирующие органы нужно учитывать их режим работы. В программе это можно сделать и в нерабочее время. Кроме того, спецоператор связи, с которым мы работаем, гарантирует, что вся отправленная отчетность обязательно дойдет до получателя», – отмечает генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.

Сервис электронной отчетности позволяет проверить отчет перед отправкой. Программа автоматически сравнивает данные по актуальным алгоритмам, которые применяются в тех или иных госорганах. Кроме того, сервис проверяет декларацию по НДС на предмет корректности реквизитов контрагента и соответствия данных в его счет-фактуре.

«В нашей системе реализован режим “одного окна” – предпринимателю доступны всевозможные бухгалтерские и налоговые отчеты, он может их заполнить и сразу отправить. Программа сама заботится об актуальности представленных форм отчетности, обновляя их после утверждения государственными органами», – рассказала руководитель филиала компании «Тензор» (Владивосток) Мария Мастер.

Кроме того, предприниматели, которые воспользуются услугой центра, получат электронный носитель квалифицированной электронной подписи сроком на один год. Для этого предпринимателю понадобятся всего два документа: паспорт и СНИЛС.

Оставить заявку на услугу можно на сайте центра «Мой бизнес».

Услуга предоставляется в случае положительного заключения по результатам прескоринговой оценки. Консультации – по телефону: 8 (423) 279-59-09.

Отметим, что поддержка предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело в Приморье, является одним из ключевых направлений работы центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также частью большого комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата в регионе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]