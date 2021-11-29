Кожемяко вспомнил давнишний разговор с Гуменюком

Реконструкция спидвейного стадиона "Авангард" во Владивостоке будет закончена в 2022 году, максимум в начале 2023 года. Прежнее руководство мэрия подошла непрофессионально к решению вопроса реконструкции, поэтому она на столько затянулась, заявил глава края в программе "Прямой разговор с Олегом Кожемяко" на телеканале "Восток 24".

"Вспоминаю наш разговор с бывшим мэром города в 2018 году. Сидели на трибунах "Авангарда", смотрели заезды гонщиков клуба "Восток". Гуменюк попросил денег на реконструкицю стадиона. Я тут же позвонил в Минвостокразвития и решил вопрос с финансированием. Но потом начались интересные вещи. Все затянулось на несколько лет. Возможно не обошлось без финансовых злоупотреблений. Не исключено, будут возбуждены даже уголовные дела по деятельности некоторых ответственных товарищей", - сказал Олег Кожемяко, отвечая на вопрос, когда закончится реконструкция стадиона "Авангард".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]