«Ростелеком» модернизировал систему оповещения населения в Приморском крае

«Ростелеком» модернизировал региональную автоматизированную систему централизованного оповещения населения (РАСЦО) в восьми муниципальных образованиях Приморского края: Находкинском, Кавалеровском, Лазовском, Ольгинском, Партизанском, Тернейском, Хасанском и Шкотовском. Работы проводились в рамках контракта с Государственным казенным учреждением Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает пресс-служба "Ростелекома", главная функция РАСЦО — своевременное информирование населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при угрозе чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеров. Сигнал об опасности представляет собой трехминутную имитацию сирены, затем несколько раз транслируется голосовое сообщение. Звук передается по громкоговорителям, установленным на специальных мачтах и социально-значимых объектах. Радиус их вещания — от сотен метров до нескольких километров, в зависимости от рельефа местности.

«Техническая поддержка РАСЦО — это проект высокой социальной значимости, влияющий на укрепление безопасности Приморья. Модернизация системы позволила внедрить высокотехнологичное цифровое оборудование, которое обеспечит более своевременную и надежную передачу сигнала о возможной опасности. Кроме того, службы мониторинга теперь в режиме реального времени могут следить за распространением информации по муниципальным образованиям и моментально отслеживать состояние оборудования и каналов связи», — отметил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов.

«Прошлое аналоговое оборудование региональной системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях требовало обновления и цифровой трансформации. Современная, надежная техническая инфраструктура «Ростелекома» позволила реализовать проект Министерства ГОЧС Приморского края по модернизации на высшем уровне. Наши специалисты проверили, как работает обновленная система и подтвердили, что увеличилась не только скорость передачи информации, но и качество звука», — рассказал заместитель директора ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС Дмитрий Козуб.

В 2021 году специалисты Приморского филиала «Ростелекома» ввели в эксплуатацию 36 новых блоков управления сиренами и акустического оповещения, заменили аналоговую систему оповещения на цифровую, оборудовали рабочие места в единых дежурно-диспетчерских службах муниципалитетов. Специально для этого проекта «Ростелеком» развернул по защищенным VPN-каналам виртуальные частные сети, которые обеспечивают связь между всеми объектами РАСЦО.

Мониторинг технического состояния оборудования и каналов передачи данных осуществляется круглосуточно. Управляют системой оповещения в районных единых дежурно-диспетчерских службах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]