Лучшая российская семья живет в Приморье

Мухачевы из Уссурийска одержали победу во Всероссийском конкурсе «Семья года», - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Всего Приморский край представили пять победителей регионального этапа конкурса.

Как рассказали в министерстве труда и социальной политики Приморского края, конкурс проходил по пяти номинациям – «Молодая семья», «Многодетная семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций». Приморцы вошли в число лучших в первой из них.

«Евгений и Марина Мухачевы из Уссурийска и их сын Костя лидировали в номинации “Молодая семья”. Всего оргкомитет признал победителями 85 семей из 85 субъектов Российской Федерации», – отметила глава министерства Светлана Красицкая.

По ее словам, такие семейные конкурсы – это прекрасная возможность для совместного творчества взрослых и детей. Со своей стороны, государство увеличивает финансовую помощь таким семьям.

«Благодаря реализации национального проекта “Демография” появилась возможность поддержать семьи вне зависимости от количества детей, воспитывающихся в них», – подчеркнула министр.

Напомним, в Приморье победителями регионального этапа конкурса «Семья года» в этом году стали супруги из Михайловки Александр и Наталья Прокаевы, воспитывающие пятерых дочерей. Алексей и Евгения Селивановы и двое их дочерей из Надеждинского района победили в номинации «Сельская семья». Лучшей в номинации «Семья – хранительница традиций» была названа семья Литвиненко из Спасска-Дальнего – Евгений и Евгения воспитывают троих детей. Самой «золотой» семьей, по мнению жюри, стала семья Ярусовых из Дальнегорска. Борис и Лариса в браке 51 год, воспитали двух дочерей. Вся семейная и трудовая жизнь супругов связаны с развитием и становлением города и его предприятий. В январе этого года Ярусовым была присвоена награда Губернатора Приморского края «Семейная доблесть III степени». А лучшими среди молодых семей стали уссурийцы Мухачевы. Все они получили денежное поощрение в размере 50 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]