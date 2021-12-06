Спортсменка из Приморья завоевала «бронзу» чемпионата России по боксу

Приморская спортсменка Ксения Ким из поселка Кировский выиграла бронзовую медаль чемпионата России по боксу среди женщин, который завершился в Челябинске. - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. В соревнованиях приняли участие 180 представительниц всех федеральных округов страны.

Как сообщили в региональном министерстве спорта, команду Приморского края представили семь спортсменок: Кундуунэ Алексеева, Анастасия Алексеева, Мария Башкина, Ксения Ким, Анна Максимова, Ульяна Луферова и Фаина Артушева.

Наибольшего успеха добилась студентка Приморского государственного училища олимпийского резерва Ксения Ким.

Воспитанница тренеров Владимира Шипунова и Станислава Акушевича выступала в весовой категории до 60 килограммов. В предварительных раундах Ксения Ким увереyно победила соперниц из Оренбурга и Санкт-Петербурга.

«В четвертьфинале приморской спортсменке противостояла мастер спорта международного класса из Севастополя Орнелла Хетеева. Отработав все три раунда первым номером, победу раздельным решением судей одержала Ксения Ким. Тем самым она гарантировала себе бронзовую медаль чемпионата России, выполнила норматив мастера спорта России и обеспечила себе место в основном составе сборной страны. Это достижение закономерно. Ксения заявила о себе на чемпионате России в прошлом году. Тогда она попала в пятерку сильнейших спортсменок», – дополнили в краевом министерстве спорта.

В полуфинале приморская спортсменка уступила многократной чемпионке России, Европы и мира, бронзовому призеру Олимпийских игр 2016 года Анастасии Беляковой из Москвы и взяла «бронзу».

По словам старшего тренера женской сборной Приморского края по боксу Владимира Шипунова, помимо Ксении Ким в состав сборной России удалось войти еще трем приморским спортсменкам: Кундуунэ Алексеевой, Ульяне Луферовой и Фаине Артушевой. Первый тренировочный сбор планируется с 15 января по 6 февраля, на нем сформируется окончательный состав национальной команды на чемпионат мира-2022 по боксу среди женщин в Стамбуле (Турция).

Также в чемпионате России в качестве рефери в ринге принимал участие судья Всероссийской и международной категорий Евгений Баранов из Находки. По результатам судейства решением Главной судейской коллегии Федерации бокса России ему присвоили повышенный рейтинг ФБР, Евгений вошел в тройку лучших судей на прошедшем турнире.

Отметим, подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений и массового спорта – приоритетные направления регионального проекта «Спорт – норма жизни», реализуемого в Приморье в рамках национального проекта «Демография».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]