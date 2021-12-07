Многоуровневая автопарковка появится в районе Второй Речки во Владивостоке

Проекты создания двух жилых комплексов во Владивостоке и Уссурийске и проект многоуровневой автопарковки во Владивостоке рассмотрел в понедельник, 6 декабря, Инвестиционный совет Приморья, заседание которого провел губернатор края Олег Кожемяко. Все три проекта получили одобрение совета, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Открывая заседание, Олег Кожемяко отметил рост интереса бизнес-сообщества к приобретению статуса приоритетного инвестиционного проекта Приморского края.

«Это указывает на активность инвесторов в Приморье и дает возможность отбора проектов, обладающих наибольшим потенциалом для улучшения качества жизни в регионе. Мы внимательно будем смотреть за реализацией проектов, которых за 2020-2021 годы было достаточно много. Перед Новым Годом пройдемся по всем, посмотрим, что сделано. Если будем видеть, что все стоит на месте, проработаем механизм возвращения предоставленных объектов и земельных участков», – обозначил губернатор.

Первый рассмотренный на инвестсовете проект подразумевает строительство здания автопарковки с торговыми помещениями и заведением общественного питания в районе улицы Русская, 57, во Владивостоке. Предполагается что здание общей площадью более 3 тысяч квадратных метров будет иметь четыре этажа: на первом разместятся торговые помещения и заведения общественного питания, на остальных – 160 парковочных мест. Инициатор проекта – ООО «Реновация Владивостока». Идею постройки парковки поддержали местные жители, часть парковочных мест предполагается зарезервировать за городской клинической больницей Владивостока.

Современный жилой комплекс с детским садом, парком, развитой инфраструктурой и разнообразными вариантами размещения гостей Приморья с предоставлением различных услуг для массового отдыха предложило создать ООО Специализированный застройщик «ЦентрСтрой» на территории Уссурийского городского округа. Проект предусматривает 11 жилых домов на 335 квартир общей площадью, детское дошкольное учреждение на 100 мест, парк с многофункциональными спортивными площадками, последующей возможностью организации трассы для беговых лыж, обустроенную парковка на 420 машиномест, безопасный двор без машин.

Проект по дальнейшему развитию комплексной застройки микрорайона Снеговая Падь предложило ООО «Новый Дом СП Плюс». В рамках проекта предусмотрено строительство восьми жилых домов на 1 456 квартир с общей жилой площадью 80 тысяч квадратных метров. По словам авторов проекта, на одну семью предусмотрено 0.8-1 парковочное место для автомобилей, что практически вдвое превышает принятую норму (0,5 машиноместа на семью). Срок реализации проекта – 2022-2035 годы.

Все три проекта получили одобрение инвестиционного совета и рекомендованы к признанию приоритетными инвестиционными проектами Приморского края.

«Следующая наша встреча состоится 13 декабря 2021 года. На ней я представлю свое ежегодное Инвестиционное послание. В связи с важностью этой повестки прошу всех членов совета принять участие в следующем заседании. Уже сегодня мы начинаем выстраивать работу на следующий год, поэтому считаю обязательным учесть ваше мнение. Мы открыты для ваших идей, критики и предложений, поскольку хотим сделать инвестсовет действующим, эффективным инструментом формирования благоприятных условий для ведения бизнеса в Приморье», – заявил губернатор.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]