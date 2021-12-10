Окровавленный мужчина пришел на АЗС Владивостока и потерял сознание

Собака по кличке Багира привела к подозреваемому в нападении с ножом во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на prim_police.

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Консьерж многоквартирного дома на ул. Некрасовской обратился в полицию и сообщил, что он заметил в подъезде незнакомца со следами крови на теле и одежде. Раненый мужчина добрался до ближайшей автозаправки, где потерял сознание. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи и следственно-оперативную группу отдела полиции.

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На место происшествия прибыла инспектор-кинолог Анна Шувалова со служебно-розыскной собакой по кличке Багира. Овчарка сразу взяла след и привела полицейских в квартиру, где находились трое мужчин. По запаху Багире удалось обнаружить нож, находящийся на кухне под столом.

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Установлено, что компания молодых людей из четырех человек, прибыв в дальневосточную столицу на заработки, сняла квартиру. Вечером на почве употребления алкоголя возник конфликт. Один из участников застолья нанес несколько ножевых ранений своему товарищу.

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35-летний мужчина признал вину. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

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Подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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А Багира получила вознаграждение в виде лакомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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