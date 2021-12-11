Путеводитель по местам зимнего отдыха появится в Приморье

Большой онлайн-путеводитель по местам зимнего отдыха создают в Туристско-информационном центре Приморского края. Специалисты предлагают всем желающим принять участие в этом социально-значимом проекте, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Всю информацию об отдыхе в крае в холодное время года можно найти на портале «Зима в Приморье». На сайте собрана подробная информация о базах отдыха, горнолыжных курортах, ресторанах и предложениях от туркомпаний.

В Туристско-информационном центре Приморского края отмечают, что в каждом муниципалитете зимой будут работать катки, стоять новогодние елки. В этом году сезон порадует любителей беговых лыж. Сразу несколько территорий готовят лыжные трассы, закупают новое оборудование. Покататься можно будет, к примеру, на Русском острове, в Спасском районе и Арсеньеве.

«Многие районы часто сами не понимают свой потенциал для привлечения туристов, наша задача – сначала собрать информацию, найти уникальные точки притяжения, а затем дать обратную связь с рекомендациями об улучшении услуг. Самые интересные проекты войдут в зимний путеводитель», – сообщила директор Туристско-информационного центра Приморского края Ольга Гуревич.

В Туристско-информационном центре пояснили, что в первую очередь заинтересованы в необычных и новых проектах, связанных с зимним отдыхом. Если за пределами Владивостока формируется турпродукт, в рамках которого можно провести каникулы или выходные на свежем воздухе, посетить выставки, мастер классы или заняться зимними видами спорта, а также комфортно переночевать, то учреждение готово поддержать направление.

«Зима – самый сложный сезон для продвижения. В населенных пунктах у моря, например, в Находке, Ольге, Славянке, где летом очень много туристов, зимой наблюдается особенный спад из-за отсутствия снега. Но у нас есть другие районы, где снега много и организованы места для зимних развлечений, однако о них недостаточно информации. Несмотря на все эти факторы туристы к нам едут и зимой. Мы должны предложить им разнообразную и увлекательную программу как на юге Приморья, так и на севере», – прокомментировал руководитель агентства по туризму Приморского края Владимир Щур.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]