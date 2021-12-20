Новогоднее шоу от цирковой династии Филатовых покажут на "Губернаторской елке" в Приморье

Главный новогодний детский утренник в Приморье – «Губернаторская елка» – состоится 24 декабря. Мероприятие развернется традиционно на территории Владивостокского цирка, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.



Как сообщили в министерстве культуры и архивного дела Приморского края, ребят ждет сказочное новогоднее шоу от цирковой династии Филатовых. В программе – всемирно известный аттракцион «Медвежий цирк» и выступления других дрессированных зверей и птиц, среди которых – редкие розовые пеликаны, верблюды, ламы и дикобразы, арктические лайки, пони и южноамериканские носухи. Кроме того, на арену выйдут силовые акробаты и воздушные гимнасты.



Детские утренники в преддверии Нового года пройдут и в других культурных учреждениях края. Так, ребят ждут на Приморской сцене Мариинского театра на балет «Щелкунчик», в Приморском краевом академическом театре имени Горького – на спектакль «Золушка», в Приморском краевом драматическом театре молодежи – на спектакль «Летучий корабль», в Приморской краевой филармонии – на мюзикл «Холодное сердце» и в Приморском краевом театре кукол – на спектакли «Солнышко и снежные человечки» и «Золушка».



«Детские делегации на “Губернаторскую елку” и другие детские новогодние программы формируются в этом году как муниципалитетами, так и профильными органами исполнительной власти: министерствами образования, культуры, спорта, труда и социального развития, департаментами молодежи и внутренней политики. Приглашения получат в общей сложности 3 тысячи ребят, достигших особых успехов в науке, спорте, искусстве. Кроме того, будут приглашены дети, нуждающиеся в особом внимании: дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшихся без попечения родителей, дети отцов, погибших при исполнении служебного долга», – уточнили в министерстве культуры и архивного дела Приморского края.



В ведомстве также отметили, что билеты на все перечисленные мероприятия: цирк, мюзикл и спектакли, есть в свободной продаже, их можно приобрести в кассах культурных учреждений. Таким образом, каждый родитель может выбрать представление, которое ему нравится, и создать праздничное настроение для своего ребенка.



Еще одна хорошая возможность отметить праздник – сходить в ледовый городок, созданный по мотивам сказки «Снежная королева» во Владивостоке. Она открыт в сквере мультимедийного парка «Россия – Моя история» ежедневно до 15 января. Гостей ждут ледяные фигуры в виде главных персонажей волшебной истории, сказочные фотозоны, мастерская деда Мороза, где каждый сможет собственноручно сделать елочную игрушку и отправить письмо главному волшебнику зимы, покататься с большой ледяной горки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]