Владимиру Путину предложили Приморье для создания межрегионального детского хирургического центра

Приморский край рассматривается как один из участников проекта по созданию межрегиональных детских центров для оказания специализированной медицинской помощи и высокотехнологичной помощи детям со всех регионов Дальнего Востока, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Соответствующую программу генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева представила Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Напомним, что в ноябре этого года губернатор Приморья Олег Кожемяко и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева посетили медицинские учреждения Приморского края – краевую детскую клиническую больницу №1 и Тихоокеанский государственный медицинский университет, на базе которого создан институт симуляционных и аккредитационных технологий – один из крупнейших и передовых в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Там реализуется проект «Гибридная операционная» включающий современный лекционным зал, зал виртуальных тренировок, классическую операционную.

Поводом для рабочих визитов в учреждения стала главным образом реализация социальных проектов в области здравоохранения. А также оценка возможностей создания межрегионального медицинского центра хирургии на базе действующей региональной инфраструктуры.

«Предлагаем организовать пилотный проект как раз в Дальневосточном федеральном округе. Там самые высокие в стране показатели детской смертности. Регионы Дальневосточного федерального округа поддерживают. Съездили туда, объездили краевые детские больницы в Приморье, в Хабаровском крае вместе с федеральными специалистами, экспертами, представителями Министерства здравоохранения России», – обозначила на встрече с Президентом гендиректор АСИ.

Светлана Чупшева рассказала, из чего складывается такой медицинский центр.

«Первое, кадровый потенциал: укомплектование, выращивание и наставничество со стороны федеральных специалистов. Это дооснащение необходимым оборудованием с точки зрения требований и международных, и наших российских протоколов – федеральных центров по оказанию этой помощи. Это, безусловно, обеспечение правильной маршрутизации и транспортировки, вся логистика должна быть правильно выстроена», – сказала Светлана Чупшева.

Отмечено, что агентство готово вместе с Минздравом РФ, федеральными специалистами, Ассоциацией российских хирургов разработать положение о таком межрегиональном центре, требования, критерии, с какими случаями дети из других регионов поступают в эти межрегиональные центры. Врачи, специалисты прогнозируют, что уже за год можно сократить показатели детской смертности на 10-20%.

Владимир Путин эту идею поддержал.

«Переговорим с Татьяной Алексеевной Голиковой, с Михаилом Альбертовичем Мурашко. Вместе с ними поработаем, идея хорошая», – заявил глава государства.

Напомним, в настоящее время Приморской край входит в число пилотных регионов по реализации Национальной социальной инициативы, которую начали внедрять в регионе по поручению Президента России в мае 2021 года. Идет работа по направлениям «Здравоохранение», «Образование», «Возможности для работы и карьеры», «Социальная защита», которые призваны улучшить качество оказания услуг для жителей в этих сферах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]