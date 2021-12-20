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Владимиру Путину предложили Приморье для создания межрегионального детского хирургического центра

Владимиру Путину предложили Приморье для создания межрегионального детского хирургического центра

Приморский край рассматривается как один из участников проекта по созданию межрегиональных детских центров для оказания специализированной медицинской помощи и высокотехнологичной помощи детям со всех регионов Дальнего Востока, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Соответствующую программу генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева представила Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Напомним, что в ноябре этого года губернатор Приморья Олег Кожемяко и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева посетили медицинские учреждения Приморского края – краевую детскую клиническую больницу №1 и Тихоокеанский государственный медицинский университет, на базе которого создан институт симуляционных и аккредитационных технологий – один из крупнейших и передовых в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Там реализуется проект «Гибридная операционная» включающий современный лекционным зал, зал виртуальных тренировок, классическую операционную.

Поводом для рабочих визитов в учреждения стала главным образом реализация социальных проектов в области здравоохранения. А также оценка возможностей создания межрегионального медицинского центра хирургии на базе действующей региональной инфраструктуры.

«Предлагаем организовать пилотный проект как раз в Дальневосточном федеральном округе. Там самые высокие в стране показатели детской смертности. Регионы Дальневосточного федерального округа поддерживают. Съездили туда, объездили краевые детские больницы в Приморье, в Хабаровском крае вместе с федеральными специалистами, экспертами, представителями Министерства здравоохранения России», – обозначила на встрече с Президентом гендиректор АСИ.

Светлана Чупшева рассказала, из чего складывается такой медицинский центр.

«Первое, кадровый потенциал: укомплектование, выращивание и наставничество со стороны федеральных специалистов. Это дооснащение необходимым оборудованием с точки зрения требований и международных, и наших российских протоколов – федеральных центров по оказанию этой помощи. Это, безусловно, обеспечение правильной маршрутизации и транспортировки, вся логистика должна быть правильно выстроена», – сказала Светлана Чупшева.

Отмечено, что агентство готово вместе с Минздравом РФ, федеральными специалистами, Ассоциацией российских хирургов разработать положение о таком межрегиональном центре, требования, критерии, с какими случаями дети из других регионов поступают в эти межрегиональные центры. Врачи, специалисты прогнозируют, что уже за год можно сократить показатели детской смертности на 10-20%.

Владимир Путин эту идею поддержал.

«Переговорим с Татьяной Алексеевной Голиковой, с Михаилом Альбертовичем Мурашко. Вместе с ними поработаем, идея хорошая», – заявил глава государства.

Напомним, в настоящее время Приморской край входит в число пилотных регионов по реализации Национальной социальной инициативы, которую начали внедрять в регионе по поручению Президента России в мае 2021 года. Идет работа по направлениям «Здравоохранение», «Образование», «Возможности для работы и карьеры», «Социальная защита», которые призваны улучшить качество оказания услуг для жителей в этих сферах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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