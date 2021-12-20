10 новых автомобилей поступили на Станцию скорой помощи в Находке

Автопарк находкинской станции скорой медицинской помощи пополнили четыре полноприводных УАЗа и шесть машин марки «Газель Next». Машины приобретены по поручению Правительства Приморского края на общую сумму более 33,5 миллиона рублей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По информации медучреждения, все автомобили относятся к общепрофильному классу «В», в них могут работать врачебные и фельдшерские бригады. До конца года машины пройдут необходимые регистрационные процедуры, техническую проверку и начнут эксплуатироваться.

«Парк специализированных автомобилей постепенно обновляется. В 2020 году в распоряжение медиков поступили три кареты скорой помощи, столько же в 2019 году. Благодаря 10 новым машинам парк обновился на 80%. Вообще кареты скорой помощи из-за интенсивности работы исчерпывают свой ресурс за 5 лет», – сказал главный врач станции скорой медицинской помощи Андрей Джирма.

Старший фельдшер Татьяна Гумарова работает на станции скорой помощи в Находке с 1989 года. За это время ей довелось оказывать помощь пациентам на машинах разного производства.

«Эти автомобили удобны для оказания экстренной помощи пациенту. Здесь хорошее освещение, есть кондиционеры, бактерицидные лампы, оборудование закреплено. Оснащение стандартное – дефибрилляторы, кардиограф, пульсоксиметры, аппараты ИВЛ, инфузоматы. В комплекте оборудования – “укладки” для общепрофильных, реанимационных и акушерских бригад», – сказала Татьяна Гумарова.

Ежегодное обновление парков станций и отделений скорой помощи в Приморье направлено на повышение доступности медицины, что является одной из целей национального проекта «Здравоохранение».

Благодаря федеральной целевой программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» в Приморье также поступает санитарный транспорт, предназначенный для доставки медицинских работников к заболевшим, доставки им лекарств и транспортировки биологических материалов в лаборатории. В этом году медучреждения получили 71 автомобиль.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]