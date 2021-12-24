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Банк Харбина и Сбербанк провели деловую онлайн-встречу 

Банк Харбина и Сбербанк провели деловую онлайн-встречу 

Источник фото: reportersconnection.com

Сбербанк организовал совместную видеоконференцию с представителями Российско-Китайского финансового совета – руководством Банка Харбина.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного банка ПАО "Сбербанк", ключевыми задачами онлайн-мероприятия стали развитие банковского взаимодействия между странами, подведение итогов и обсуждение стратегии сотрудничества на следующий год.  Стороны уже активно работают по линии торгового финансирования, в том числе благодаря подписанному соглашению о финансировании аккредитивов клиентов Сбербанка от Банка Харбина, обсуждают заключение соглашения международной ассоциации по применению инструментов финансовых рынков (ISDA).  

Андрей Черкашин, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк:  
 
«Мы высоко оцениваем результаты работы РКФС. Совет выстроил эффективную систему взаимодействия между российскими и ведущими региональными китайскими финансовыми учреждениями. Сотрудничество позволяет позитивно влиять на внедрение современных технологий в финансовые процессы, обмен опытом. Сбербанк настроен на дальнейшую продуктивную работу по укреплению российско-китайских отношений и развитие эффективной межбанковской инфраструктуры». 


Также стороны наметили планы по проведению 6-ой конференции Российско-Китайского Финансового совета в первом полугодии 2022 года. Цель мероприятия - развитие межбанковского взаимодействия России и Китая, обсуждение проблем и перспектив сотрудничества крупнейших банков, знакомство с продуктами и услугами, а также развитие связей с региональными банками КНР.  

Дэн Синьцюань, председатель совета директоров Банка Харбина:  
«После шести лет развития Российско-Китайский финансовый совет уже стал одной из важнейших платформ финансового сотрудничества и обмена между Китаем и Россией. Между членами Российско-Китайского финансового совета подписаны около ста соглашений о деловом сотрудничестве, это стало стимулом для развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. В будущем Российско-Китайский финансовый совет будет продолжать содействовать достижению цели довести двусторонний товарооборот до 200 миллиардов долларов и укрепить всестороннее стратегическое партнерство между Россией и Китаем. 
При этом Банк Харбина высоко оценивает результаты многолетнего сотрудничества со Сбербанком. Уверены, что совместными усилиями обеих сторон двусторонние обмены и сотрудничество, а также Российско-Китайский финансовый совет, будут развиваться на всё более и более высокими темпами».  

Российско-Китайский финансовый совет (РКФС) является платформой, созданной по инициативе Сбербанка и Банка Харбина в 2015 году. Площадка является финансовым мостом для коммуникаций между банками России и Китая, позволяющим вести совместный бизнес по всем возможным направлениям межбанковского сотрудничества. Ее особенность – фокус на взаимодействие региональных банков России и Китая. В настоящее время в Совете 76 участников: 40 российских компаний и 36 финансовых учреждений Поднебесной.  

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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