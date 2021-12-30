Губернатор Приморья сделал подарок к Новому году школьнице из Владивостока

Дед Мороз доставил подарок от губернатора Приморского края Олега Кожемяко девятилетней жительнице Владивостока Карине Варвариной, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Главный зимний волшебник постучал в дверь квартиры, в которой живет девочка, за день до Нового года – 30 декабря.

Дед Мороз привез Карине красивый и теплый лыжный костюм. Она попросила о таком подарке во время благотворительной акции «Елка желаний».

Карина рассказала Деду Морозу, что очень любит кататься на коньках. Каток находится прямо возле ее дома, и она часто ходит туда с друзьями. Поэтому новый лыжный костюм очень понадобится ей в январские праздники.

Дед Мороз поздравил Карину с наступающим праздником, пожелал крепкого здоровья, удачи и успехов в учебе в новом 2022-м году.

Напомним, благотворительная акция «Елка желаний» проходит ежегодно в Приморье. Ее ключевая цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Ребята заранее пишут о своих мечтах на бумаге. Послания прячут в новогодние игрушки, которые позже вешают на «Елку желаний». Каждый может снять игрушку и исполнить спрятанное в ней желание ребенка.

Первым участником акции в крае всегда становится губернатор Олег Кожемяко. В этом году он традиционно выбрал сразу два елочных шара. В них оказались послания с желаниями 11-летнего Артема Кулика из Уссурийска, который просил ноутбук, и Карины Варвариной из Владивостока.

Оба желания губернатор исполнил до Нового года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]