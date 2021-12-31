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Владимир Путин прислал посылку жителю Приморья

Владимир Путин прислал посылку жителю Приморья

Телевизор на Новый год получил двадцатилетний Александр Мигунов из Уссурийска, который написал письмо Президенту России Владимиру Путину. Подарок ему вручила министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая накануне праздника, сообщает "Вести: Приморье".

В начале декабря Александр написал письмо Президенту России и рассказал о том, что с детства является инвалидом, страдает аутизмом и не может разговаривать с окружающими. Парень отметил, что просмотр телевизора – его способ общаться с миром, а прошлый сломался три месяца назад. Получить подарок так скоро не ожидал.

«Спасибо, что обратили внимание на наше письмо. Мы с сыном очень благодарны службам социальной защиты и Президенту за такой нужный и желанный новогодний подарок», – поблагодарила главу регионального ведомства мама Александра.

Светлана Красицкая пожелала семье крепкого здоровья и благополучия в новом году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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