Владимир Путин прислал посылку жителю Приморья

Телевизор на Новый год получил двадцатилетний Александр Мигунов из Уссурийска, который написал письмо Президенту России Владимиру Путину. Подарок ему вручила министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая накануне праздника, сообщает "Вести: Приморье".

В начале декабря Александр написал письмо Президенту России и рассказал о том, что с детства является инвалидом, страдает аутизмом и не может разговаривать с окружающими. Парень отметил, что просмотр телевизора – его способ общаться с миром, а прошлый сломался три месяца назад. Получить подарок так скоро не ожидал.

«Спасибо, что обратили внимание на наше письмо. Мы с сыном очень благодарны службам социальной защиты и Президенту за такой нужный и желанный новогодний подарок», – поблагодарила главу регионального ведомства мама Александра.

Светлана Красицкая пожелала семье крепкого здоровья и благополучия в новом году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]