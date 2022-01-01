2022-й год начался в Приморье с крепких морозов

Новогодняя ночь в Приморье оказалась очень холодной. Во Владивостоке столбики термометров опустились ниже -20 градусов. В Уссурийске градусники подобрались к тридцатиградусной отметке. В центральных и горных районах края было еще холоднее, сообщает "Вести: Приморье".

По прогнозам, первый день года будет некомфортным для прогулок. Не смотря на солнце воздух не успеет прогреться. Даже после полудня около -15...-20 градусов. В период с 1 по 4 января в Приморье будет зимняя погода, температурный фон будет соответствовать сезону. Ночью мороз -21…-32 °С, в горных районах -33…-40 °С, на побережье -13…-20 °С. Днем -12…-19 °С, на побережье -2…-11 °С.



Затем подойдет волна тепла, в период 4 — 7 января ожидается повышение ночных и дневных температур на 3 — 8 градусов. В оставшиеся выходные дни с севера прорвется холодный воздух, снова похолодает. Но это будут уже не те экстремальные морозы, которые наблюдались в конце 2021 года.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]