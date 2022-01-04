13 видов государственных пособий начинает предоставлять Пенсионный фонд

С 1 января 2022 года часть мер социальной поддержки, которые раньше выплачивались органами социальной защиты, будут предоставляться Пенсионным фондом России. Среди этих мер – пять выплат семьям с детьми, восемь пособий и компенсаций другим категориям приморцев, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как сообщили в министерстве труда и социальной политики края, с 2022 года за оформлением ряда пособий жителям Приморья необходимо будет обращаться в отделения Пенсионного фонда по краю. В списке таких мер поддержки – пять пособий семьям с детьми:

– пособие по беременности и родам;

– единовременное пособие при рождении ребенка;

– ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

– единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

– ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

Кроме того, с января 2022 года Пенсионный фонд будет предоставлять другие денежные компенсации и выплаты, которые ранее назначались органами социальной защиты. Среди них:

– единовременное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших, пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач;

– ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников умерших, пропавших без вести при исполнении обязанностей;

– ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с исполнением обязанностей военной службы;

– денежные компенсации лицам, подвергшимся репрессиям и впоследствии реабилитированным, а также денежные компенсации реабилитированным лицам за конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в связи с репрессиями имущество;

– денежные компенсации и выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф;

– денежная выплата на проведение ремонта жилых домов членам семей погибших военнослужащих;

– компенсационные выплаты в связи с расходами по оплате пользования жилым помещением, содержания жилого помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг членам семей погибших военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти;

– компенсация инвалидам страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Оформить перешедшие в Пенсионный фонд выплаты можно в любом отделении МФЦ края или в клиентской службе отделения Пенсионного фонда России по Приморскому краю. Получить консультацию по вопросам оформления выплат, предоставляемых ПРФ, можно у специалистов единого контакт-центра по телефону: 8-800-6000-335.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]