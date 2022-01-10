Новый порт в Шкотовском районе даст развитие всего юга Приморского края

Строительство морского порта «Аврора» в районе бухты Безымянная в поселке Дунай позволит создать почти 450 новых рабочих мест. Проект должен быть реализован до 2030 года, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, ООО «Морской терминал «Коулстар» разработало декларацию о намерениях инвестирования почти 60 миллиардов рублей в строительство порта мощностью 35 миллиона тонн. Объект планируется разместить в поселке Дунай.

«Примерные объемы производства терминала – 35 миллионов тонн в год. Планируемые сроки реализации проекта 2025-2030 годы. Производство потребует почти 450 новых рабочих мест», – пояснили в ведомстве.

Параллельно строительству порта будет реконструирована транспортная инфраструктура для обслуживания новых мощностей. В частности, ОАО «РЖД» уже выданы технические условия на проектирование примыкания железнодорожного пути порта к участку Смоляниново–Дунай Дальневосточной железной дороги.

Специалисты подчеркивают, что это будет современное производство, отвечающее всем необходимым требованиям экологической и промышленной безопасности.

«Новый порт даст развитие не только территории Фокино и Шкотовского района, но и всего юга Приморья», – отметили в ведомстве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]