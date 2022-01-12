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Президент предложил проиндексировать пенсии выше инфляции

Президент предложил проиндексировать пенсии выше инфляции

Источник фото: Сергей Флоренцев

Глава государства, президент Владимир Путин обратился к правительству с просьбой проиндексировать выплаты российским пенсионерам, сообщают «Вести: Приморье».

Владимир Путин попросил правительство страны провести необходимые процедуры по подготовке индексаций пенсии на 8,6 процента как можно скорее.

В частности, президент России, отметил: "Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю так, как и говорил об этом на съезде «Единой России» летом прошлого года и в декабре на большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии чуть выше инфляции". По словам главы государства, сейчас темпы роста цен составляют 8,4 процента.

Сенаторы уже отреагировали на предложение Владимира Путина и пообещали оперативно рассмотреть соответствующий законопроект.

 

 

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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