Президент предложил проиндексировать пенсии выше инфляции

Глава государства, президент Владимир Путин обратился к правительству с просьбой проиндексировать выплаты российским пенсионерам, сообщают «Вести: Приморье».

Владимир Путин попросил правительство страны провести необходимые процедуры по подготовке индексаций пенсии на 8,6 процента как можно скорее.

В частности, президент России, отметил: "Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю так, как и говорил об этом на съезде «Единой России» летом прошлого года и в декабре на большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии чуть выше инфляции". По словам главы государства, сейчас темпы роста цен составляют 8,4 процента.

Сенаторы уже отреагировали на предложение Владимира Путина и пообещали оперативно рассмотреть соответствующий законопроект.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]