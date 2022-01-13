Приморцы могут вступить в мобрезерв и получать ежемесячные выплаты

Формирование мобилизационного резерва продолжается в Приморском крае. Жителей региона приглашают принять участие в отборе кандидатов в состав резервистов. Государство гарантирует им ежемесячные выплаты до 100 тысяч рублей и ряд компенсаций, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Правительство Приморья оказывает содействие военному комиссариату края в организации работ по созданию мобилизационного резерва.

«Указ “О создании мобилизационного людского резерва Вооруженных сил РФ” Президент России подписал в 2015 году, с прошлого года данная система начала работать в полном объеме по всей стране. Приморский военный комиссариат сейчас ведет набор резервистов, которыми могут стать солдаты и офицеры запаса, прошедшие медкомиссию, и мы ему активно в этом помогаем», – рассказали в департаменте по защите государственной тайны, информационной безопасности и мобилизационной подготовки Приморского края.

Как разъяснили специалисты, мобилизационный людской резерв – это гражданские люди, добровольно заключившие договор с Минобороны РФ. В мирное время они участвуют в занятиях и сборах, а при мобилизации самостоятельно прибывают в свою воинскую часть.

Особенностью контракта является возможность совмещать основную гражданскую работу с военными занятиями и сборами. Сборы проводятся один раз в год, занятия – ежемесячно. В периоды таких мероприятий работодатель выплачивает работнику его заработную плату, а государство компенсирует предприятию, где работает резервист, размер его среднего заработка.

Резервистам же положен целый ряд выплат, включая ежемесячный оклад по воинской должности и званию в размере 12%, районные коэффициенты, надбавку за непрерывное нахождение в мобрезерве и разовую выплату при заключении нового контракта. Так, размер ежемесячных выплат за пребывание в резерве варьируется от 5 до 12,8 тысячи рублей, в зависимости от звания и должности, на которую предназначен резервист, а выплата за участие в военных сборах достигает почти 68 тысяч рублей за 30 дней.

При вызове на сборы и занятия, кроме всего прочего, предусмотрена компенсация оплаты проезда и командировочных от дома до воинской части и обратно, наем жилья (во время проведения сборов и если это необходимо). Кроме того, для мобрезервистов предусматривается бесплатная возможность пройти переподготовку или повысить квалификацию в военных вузах по гражданским специальностям.

Выплата военных пенсий в период пребывания в мобилизационном людском резерве не приостанавливается, а время пребывания на сборах засчитывается в срок военной службы.

По вопросам заключения контракта следует обращаться в комиссариаты по месту жительства, имея при себе паспорт и военный билет. Адреса можно посмотреть здесь.

Также в настоящее время на рассмотрении в Госдуме РФ находится законопроект о повышении ежемесячного денежного довольствия лицам, находящимся в военном мобилизационном резерве. Согласно документу, ежемесячное денежное довольствие планируется увеличить вдвое – с 12 до 24%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]