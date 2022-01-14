Главный музей Камчатки возглавил житель Приморья

После новогодних каникул Камчатский краевой объединённый музей возглавил житель Приморского края Максим Соболевский. Ранее он руководил Музеем истории города Партизанска, филиалом Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева.

В музейное дело Максим пришел практически случайно, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу музея. Экономист по образованию, он долгое время работал на предприятиях общественного питания, по его словам, прошел путь от бармена до руководителя. А в 2017 году, когда во Владивостоке начал активно развиваться туризм, пришел в «Школу экскурсовода» при Музее имени Арсеньева.

«Историей я интересовался всегда. Исторические экскурсии по городу – это то, чем мне хотелось заниматься, поэтому выбор был осознанным. Мне повезло, что куратором моей группы был директор музея Виктор Шалай. Его увлеченность историей, уникальная способность донести до слушателя любую информацию мотивировали меня на то, чтобы кардинально поменять свою жизнь, принять предложение работать в музее на постоянной основе», - вспоминает Максим.

В Музее имени Арсеньева Соболевский начал с отдела маркетинга. Знания, полученные в «Школе экскурсовода», пригодились при организации экскурсий во Владивостокской крепости.

Когда Музей получило статус федерального, молодому сотруднику предложили возглавить филиал в Партизанске. А меньше, чем через год Максим успешно прошел открытый конкурсный отбор кандидатов на должность директора Камчатского краевого объединенного музея. По словам министра культуры Камчатского края Оксаны Прокопенко, участники аттестационной комиссии высоко оценили профессионализм и успешный опыт музейной работы Соболевского в Приморском крае.

Впереди у нового директора главного музея Камчатки непростая, но вполне выполнимая для него задача.

«Я хочу сделать так, чтобы музей стал точкой притяжения как для жителей Петропавловска-Камчатского, так и для туристов. Музеи, находящиеся на приграничных территориях, выполняют особенную функцию. Это, своего рода, фронтир, отражающий исторические, географические, философско-культурологические аспекты развития территории. Здесь встречаются культуры и традиции разных народов. И это наследие нуждается в бережном отношении и популяризации», - комментирует Максим.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]