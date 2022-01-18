Приближается "горячая" пора: парашютисты отрабатывают методы борьбы с лесными пожарами

Лесопожарные формирования Приморского края начали подготовку к наступающему весеннему противопожарному сезону. Благодаря увеличению финансирования в этом году планируется расширить штат парашютистов-пожарных, а также увеличить количество летных часов и тренировок, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как рассказали в региональном министерстве лесного и охотничьего хозяйства, воздушные тренировки парашютно-десантной пожарной службы краевого учреждения «Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов» пройдут до середины марта. Комплексные краевые учения по отработке тактики и техники тушения лесных, природных пожаров и организации межрайонного маневрирования силами и средствами пожаротушения состоятся до конца марта.

Напомним, что в 2022 году объем федерального финансирования на реализацию мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров Приморскому краю увеличен до 287 миллионов рублей. В том числе на мониторинг предусмотрено более 107 миллионов рублей, тушение пожаров – более 53 миллионов рублей, увеличение численности парашютно-десантной пожарной службы – более 28 миллионов рублей.

В рамках программы “Сохранение лесов” национального проекта “Экология” за счет федерального бюджета для оснащения Приморской авиабазы в 2022 году планируется закупить 10 единиц техники на сумму более 13 миллионов рублей.

На сегодня для обеспечения пожарной безопасности в лесах и предупреждение пожаров на землях лесного фонда построены 51 километр и реконструированы 290 километров дорог противопожарного назначения, проложены 600 километров минерализованных полос, проведены контролируемые профилактические выжигания на площади 6 000 гектаров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]