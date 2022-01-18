Минкульт РФ не поддержало запрет на вылов дельфинов и китов для культурно-просветительских целей

Депутаты "Единой России" внесли в Госудуму законопроект о запрете вылова китов, дельфинов и морских свиней в культурно-просветительских целях. На депутатскую инициативу уже поступили отзывы из разных водемств, при чем мнения экспертов на целесообразноть принятия закона разошлись, сообщает "Вести: Приморье".

Авторы законопроекта предложили создать рабочую группу, чтобы внесни в инициативу корректировки и выработать дальнейшие шаги со всеми причастными к проблеме ведомствами.

Предложения авторов законопроекта направлены на запрет вылова китов, дельфинов и морских свиней в культурно-просветительских целях и, соответственно, использовать пойманных млекопитающих в зрелищно-развлекательных мероприятиях, в том числе в дельфинариях. На учебные цели запрет не распространяется. Других морских животных, к примеру моржей или морских котиков, можно будет по-прежнему добывать и для изучения, и для шоу.

Примечательно, что Министерство культуры России проект закона не поддержало. Эксперты ведомства поясняют, что по предложенному проекту не понятно, кто и как будет определят дальнейшую судьбу морских млекопитающих, которые уже используются цирками и дельфинариями.

Напомним, в 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток, возможно, предназначенных для продажи за границу. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства экологов и общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ возбудили уголовные и административные дела.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]