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Депутаты приморского Заксобрания возвращаются с удалёнки

Депутаты приморского Заксобрания возвращаются с удалёнки

Председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик сообщил, что следующее заседание приморского парламента пройдет в очном формате. Оно запланировано на 26 января, сообщает "Вести: Приморье". 

Спикер регионального парламента отметил, что сейчас аппарат Закса и депутаты готовятся к очной встрече. Особое внимание на заседании в этот раз уделят социальному блоку. 

Уже на первом заседании года планируется корректировка бюджета региона, обсуждение вопросов газификации индивидуальных жилых домов, транспортного обслуживания, внесение изменений в регламент. К рассмотрению на очередном заседании ЗакСобрания запланировано 26 вопросов.

Напомним, что с начала пандемии все заседания депутаты регионального парламента проводили  на дистанте. Исключением стало заседание сразу после сентябрьских выборов в 2021 году. Тогда вновь избранные депутаты формировали президиум законодательного органа, распределяли должности в комитетах и получали депутатские удостоверения. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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