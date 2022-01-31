Подземные дороги к новым запасам руды готовятся прокладывать в Приморье

Дальнегорское горнодобывающее предприятие «Дальполиметалл» продолжает инвестировать в производство. Значимым приобретением нового года стал проходческий станок Sandvik DD-311. Самоходная буровая установка будет эксплуатироваться на руднике «2-й Советский».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства, в ближайшие годы новый станок будет прокладывать на Партизанском полиметаллическом месторождении километры горных выработок – подземные дороги к новым запасам руды.

Параллельно «Дальполиметалл» продолжает модернизацию энергохозяйства. Уже переоснащена подстанция 35/6 кВ, внедрены новейшие для российской энергетики высоковольтные трансформаторы сухого типа, что обеспечило предприятию повышенный резерв мощности. Кроме того, энергетики «Дальполиметалла» активно модернизируют свои линии электропередач.

«В прошлом году наш энергоцех смонтировал более 120 новых опор линий электропередач различных габаритов и напряжений по направлениям до хвостохранилища Центральной обогатительной фабрики, рудника “2-й Советский”, участка “Южный” и самого отдаленного – “Силинского”, где ЛЭП построили с нуля. Обновление энергосетей продолжается и в этом году – не дожидаясь весны, меняем опоры вспомогательной линии электропередач, расположенной в черте Дальнегорска», – рассказали на предприятии.

Напомним, что «Дальполиметалл» является одним из получателей краевой субсидии, которая компенсирует ряду предприятий горнодобывающей отрасли Приморья расходы на электроэнергию. В результате этого у предприятий появляется возможность направлять высвободившиеся средства на модернизацию производства и обновление инфраструктуры.

«Такую поддержку получают предприятия моногогодов, где рынок труда весьма специфический. Это позволяет не просто сохранять уникальные предприятия, аналогов которым нет в стране, но и поддерживать достойный уровень оплаты труда и благосостояния жителей севера Приморья», – отметил министр промышленности и торговли Приморья Сергей Калинин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]