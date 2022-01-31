Юрий Трутнев наградил многодетную семью из Приморья орденом «Родительская слава»

Семью Устиновых из Арсеньева, воспитывающих семерых детей, наградили орденом «Родительская слава». Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, орден многодетным родителям вручил заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в понедельник, 31 января, во Владивостоке. В торжественной церемонии принял участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Многодетная семья проживает в своем доме в Арсеньеве, купленном с помощью краевого сертификата. Также благодаря региональной поддержке Устиновы приобрели автомобиль. Отец семейства Вячеслав имеет квалификацию токаря второго разряда, электросварщика, машиниста котельной. Также он прекрасный строитель, все постройки на территории усадьбы созданы его руками. Мама Екатерина работает учителем математики. Самая старшая дочь Елена, 18 лет, учится в сельскохозяйственной академии, 16-летняя Ира – студентка индустриального колледжа. Люда, Андрей, Юля, Вика и Саша ходят в школу. Все дети получили всестороннее развитие, занимаются музыкой, прикладным творчеством, моделированием, рисованием, спортом. Имеют различные грамоты, похвальные листы за хорошую учебу, активное участие в жизни коллективов, классов. С детства приучены к труду, отец ведет подсобное хозяйство.

Вячеслав и Екатерина окружают своих детей любовью и заботой, формируют в них лидерские качества, раскрывают творческие способности. При этом уделяют большое внимание нравственному воспитанию. Юрий Трутнев вручил им орден «Родительская слава» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей, Указ о награждении которым подписал Президент России Владимир Путин.

«Будьте здоровы, хорошо учитесь», – пожелал детям вице-премьер.

После торжественной церемонии Юрий Трутнев и Олег Кожемяко пообщались с семьей за чашкой чая. Родители поблагодарили за внимание со стороны власти и социальную поддержку.

Олег Кожемяко подчеркнул, что рядом с их местом проживания в Арсеньеве будет построен горнолыжный комплекс.

«Он будет включать гостиничный комплекс с бассейном, две трассы, подъемники. Сейчас рассматривается соответствующее концессионное соглашение, инвесторы работали в “Роза Хутор” в Сочи, разрабатывали концепцию сахалинского “Горного воздуха”», – отметил глава Приморья.

Также Олег Кожемяко обратился к вице-премьеру с предложением в год 150-летия Владимира Арсеньева обустроить площадь возле завода «Прогресс», сделать фонтан, сквер.

«Через неделю буду проводить оргкомитет, мы с вами эти вопросы там обсудим», – обозначил Юрий Трутнев и подарил семье сборник сочинений Владимира Арсеньева.

Напомним, орден «Родительская слава» вручается образцовым российским семьям, в которых воспитываются семь и более детей. Первой многодетной семьей из Приморского края, удостоенной почетной награды в 2009 году, стала семья Изиных, так же из Арсеньева.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]